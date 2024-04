Reprodução/Twitter O ex-âncora pediu demissão da emissora

Na última quinta-feira (25), Vitor Brown comunicou em suas redes sociais sua demissão da Jovem Pan após dez anos. O ex-âncora, que apresentou os principais programas da emissora, como Os Pingos nos Is, o 3 em 1 e o Jornal Jovem Pan, aceitou uma proposta de trabalho da Revista Oeste e relembrou o início de sua carreira profissional.

A Jovem Pan ofereceu uma proposta para ele atuar como titular no Linha de Frente, mas sem aumento salarial. A empresa ainda pretendia mudar o regime contratual de CLT para pessoa jurídica (PJ). Isso acarretaria uma diminuição de R$ 500 reais, subtraindo os benefícios. Vitor Brown não aceitou a oferta e fechou contrato com a Revista Oeste.

Em suas redes sociais, ele agradeceu todos os momentos que viveu na emissora: "Não foi uma decisão fácil, mas escolhi deixar a Jovem Pan, depois de uma década. Foi um período de muito aprendizado, evolução e conquistas. Lá entrei produtor da rádio, em 2014, e depois de esgotado um ciclo vitorioso que terminou com a apresentação de TV (algo que nunca planejei fazer), decidi dar um novo passo na carreira. Vou trocar de emprego pela primeira vez na vida, mas deixo pra contar semana que vem as novidades".

"Aproveito agora para agradecer à Jovem Pan, pela confiança de sempre no meu trabalho. Na produção, na reportagem e no estúdio. Foram muitos (incontáveis) programas. O primeiro, o mais marcante: Os Pingos nos Is, ainda em 2017, na minha primeira passagem, sem nem imaginar que mais tarde voltaria àquela bancada no auge do programa e liderando por muitas horas a audiência do segmento na TV paga. Mas teve também o 3 em 1 (onde fiquei por um ano), o JM2 (quando começou o projeto, em 2018), o Jornal Jovem Pan (que estreei na TV, no horário nobre), o policial Flagrante e até o Pânico, onde comecei a ancorar o bloco de notícias nascido na pandemia", acrescentou.





"Devo tudo isso à escola do rádio, que me forjou profissionalmente. Foi na Jovem Pan que venci o Prêmio Comunique-se de 2021, como Melhor Âncora de Rádio do país. Obrigado, Jovem Pan! Não vou citar nomes, porque faltarão muitos a agradecer e porque esse texto já ficou comprido demais. Volto semana que vem para contar o que vem por aí", concluiu.

Em julho de 2023, ele foi tirado do comando do Os Pingos nos Is após a demissão de Adriana Reid. Vitor Brown permaneceu cerca de um mês na geladeira e ainda correu o risco de ser dispensado. Entretanto, foi remanejado como âncora do Jornal Jovem Pan.

O jornalista poderá desfrutar de novos desafios na Revista Oeste, onde outros ex-funcionários da emissora trabalham, como Augusto Nunes, Alexandre Garcia, Silvio Navarro, Ana Paula Henkel, Fernão Lara Mesquita, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko