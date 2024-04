Reprodução/Globo A emissora mudou sua programação após vazarem parte da entrevista

Na última terça-feira (23), Davi Brito participou do Altas Horas e abriu o jogo sobre o fim de seu relacionamento com Mani Rego. A expectativa era que a entrevista fosse ao ar na Globo neste sábado (27), mas a emissora tomou a decisão de adiar para 4 de maio, até mesmo para não ter uma overdose do campeão do BBB 24 em sua programação. Vale lembrar que ele fez gravações para o Caldeirão com Mion e Domingão com Huck, que também devem ser exibidas neste fim de semana.



Os bastidores da participação de Davi Brito no Altas Horas foram divulgados pelo colunista Leo Dias. O campeão do reality show da Globo reclamou sobre a "falta de respeito" por parte de Mani Rego. Após o vazamento, a emissora liberou o trecho da entrevista em que ele faz seu desabafo.

"Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitasse um pouco porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito, me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fique em estado de choque. E até, minha própria ex-namorada [Mani Rego], ela terminou comigo, ela não soube me respeitar o meu momento, o que eu estava vivendo naquele momento (...) Eu conversei com ela, expliquei para ela o que estava acontecendo na minha vida e falei: 'Calma, por favor, só tenha calma. Vamos retornar para Salvador para conversar, continuar nossa vida, com dinheiro ou sem dinheiro, vamos continuar vivendo nossa vida'. Tudo o que está acontecendo está sendo uma loucura", disparou.

Com isso, a emissora mudou sua programação e fará uma edição especial sobre o rock nacional. Guilherme Arantes, Roupa Nova, Edson Cordeiro, Flávio Venturini, Leila Pinheiro, Marina Sena, Markinhos Moura, Samuel Rosa, Simony e Solange Almeida estarão nas telinhas do Altas Horas neste sábado (27).





"Que honra participar desse programa com meus companheiros. Eles participaram de vários discos meus. Todos os integrantes são meus companheiros de uma geração", disse Guilherme Arantes. "O legal de falar dessa geração é que o ser humano não é uma ilha, ou seja, tudo existe porque existiu algo antes, então a geração de vocês foi importantíssima para a nossa geração, porque trouxe o rock para o rádio. Quem fez essa transição foram vocês", apontou Samuel Rosa.

*Texto de Júlia Wasko

