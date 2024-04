Reprodução/Instagram A emissora optou por colocar a participante no reality show

No dia 23 de março, a Record tomou a decisão de deixar Ysani Kalapalo de fora de A Grande Conquista 2. A youtuber foi diagnosticada com Covid-19 e não se recuperou a tempo de entrar no reality show e foi substituída por Lara Costa. Entretanto, a emissora voltou atrás e anunciou a entrada da indígena nesta sexta-feira (26).

O perfil da Record no Instagram comunicou a decisão: "Ysani, que havia testado positivo para COVID, já está liberada pela equipe médica da atração. Ela entrou para a disputa por 1 milhão de reais em #AGrandeConquista2. Bem-vinda oficialmente ao perrengue do reality completaço, Ysani".



Em seu perfil, a equipe da youtuber também comemorou a notícia. "O sonho não acabou! Estamos radiantes em anunciar que a Record decidiu que nossa Ysani permanecerá na vila da A Grande Conquista e continuará sua jornada em busca da tão sonhada mansão! Todos os exames foram realizados e nossa indígena está pronta e recuperada para entrar na disputa! Agradecemos imensamente todo o carinho e apoio que recebemos por nossa Ysani. Agora, vamos enviar muita energia positiva para sua entrada no programa!", celebrou.





Na fase de pré-confinamento, Ysani Kalapalo foi isolada pela produção do reality show após testar positivo para Covid-19. A youtuber é dona do maior canal indígena da plataforma de vídeos e iniciou sua carreira há 13 anos. Ela trabalha como ativista em prol dos povos indígenas e já organizou manifestações em defesa dos direitos dos povos originários e participou da Rio+20, de representações na ONU e de palestras sobre a cultura e os direitos dos povos indígenas em escolas.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko