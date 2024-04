Reprodução A atriz publicou fotos ao lado do marido, morto em 2023

Nesta sexta-feira (26), Deborah Evelyn compartilhou fotos de seu casamento com Detlev Schneider. A atriz revelou pela primeira vez mais detalhes da cerimônia que oficializou sua união com o alemão. O arquiteto morreu em 2023, vítima de câncer, e fãs se confundiram, acreditando que o evento era algo recente.



"Casei com o amor da minha vida, com o homem dos meus sonhos!", escreveu na legenda do Instagram. Os fãs logo acreditaram que não passava de uma declaração de amor para o marido.

"Que linda! Parabéns. Seja muito feliz", comentou Renata Ceribelli, repórter do Fantástico. "Que lindos!!! Muito amor e felicidade para vocês!", desejou a atriz Helena Ranaldi. "Muitas felicidades, amada", escreveu Gloria Pires. "Ah que lindo. Todo o amor do mundo para vocês", desejou Regiane Alves.

Deborah Evelyn conheceu Detlev Schneider quando visitou a filha, Luiza, na Alemanha. Eles mantinham uma relação discreta, com ele morando na Europa e a atriz aqui no Brasil. Schneider morreu no ano passado, em decorrência de um câncer, mas a viúva não fez nenhuma publicação sobre a perda nas redes sociais.







Ao jornal O Globo, ela desabafou sobre o processo de luto em uma entrevista concedida em dezembro: "Não estou fazendo mais nada a não ser trabalhar. É o que me faz levantar da cama. Perdi o amor da minha vida. Aquela pessoa com quem dividia a minha vida, que teoricamente não era para ter ido embora tão antes assim. Foi um encontro muito especial."

*Texto de Júlia Wasko

