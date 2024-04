Reprodução/Instagram A empresária não aceitou o convite da emissora para participar da produção

Marlene Mattos recusou um convite da Globo para gravar um depoimento para o documentário das Paquitas. A nova produção da emissora não chamou a atenção da empresária, principalmente após se reencontrar com Xuxa Meneghel nas gravações da série documental sobre a Rainha dos Baixinhos. A reunião entre elas rendeu inúmeras críticas e, para evitar mais exposição e novas acusações, ela preferiu manter-se fora do projeto sobre as assistentes de palco.

"Fui convidada para participar do documentário das paquitas, mas não fiquei interessada. Não conheço o conteúdo desse projeto e sei que serei citada, mas não me interessei em participar", disse em entrevista à jornalista Carla Bittencourt.

A participação da ex-diretora já era dada como certa pelas Paquitas e pela direção do documentário, que recebeu o título Para Sempre Tão Bom. A ideia era que Marlene Mattos voltasse a falar sobre várias questões envolvendo as assistentes de palco.

A série documental ainda não tem data de estreia definida, mas abordará assuntos muito importantes. Entre eles, o fato das profissionais terem sido forçadas a pintar os cabelos de loiro. "Não gravei nada. Só se usaram inteligência artificial", brincou.







No documentário de Xuxa Meneghel, a apresentadora questionou as atitudes da empresária: "Você tem noção do que você fez com a cabeça das meninas?". "Elas vivem até hoje de ser paquitas. Eu deixava elas de castigo porque queria que elas tirassem notas, não aceitava notas abaixo de sete", justificou Marlene Mattos. "Eu soube que, se elas ficassem gordas, você falava horrores na cara delas. Que você que exigia que elas pintassem o cabelo", disparou Xuxa Meneghel.

*Texto de Júlia Wasko

