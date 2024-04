Reprodução A esposa do músico contou mais detalhes da internação

No último domingo (21), Arlindo Cruz foi internado novamente na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, após ter uma bradicardia. O ritmo cardíaco do artista ficou irregular e ele foi encaminhado para a unidade hospitalar. Sua esposa, Babi Cruz, esclareceu mais detalhes do estado de saúde.

"Arlindo é portador de uma doença autoimune, e isso torna ele mais fragilizado. Ele é traquiostomizado, são sete anos acamado. Chegamos com um quadro de bradicardia, que foi controlado a tempo, graças a Deus e a força e a resistência que ele tem. Está tudo equilibrado novamente, dentro das possibilidades dele, dentro do quadro que ele se encontra, ele está muito bem. Está tudo sob controle", explicou ao jornal Extra.

"Não foi necessário CTI. Ele está numa semi-intensiva, do meu ladinho, sendo cuidado com tudo o que ele precisa e merece", acrescentou.





Em 2017, Arlindo Cruz sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O músico ficou com sequelas na fala e na locomoção, chegou a ficar internado por mais de um ano e há quatro anos continua em tratamento.

*Texto de Júlia Wasko

