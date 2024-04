Reprodução O apresentador não gostou da interação entre o marido e o ex-namorado

Na última terça-feira (23), Lucas Guimarães surtou nas redes sociais e rebateu Pedro Marinho, ex-namorado de Carlinhos Maia, que se inscreveu para o reality show Rancho do Maia. A atração irá substituir a Casa da Barra e o ex-companheiro do influenciador digital provocou um caos com sua intenção de participar.



Em seu perfil do Instagram, Carlinhos Maia compartilhou o vídeo de Pedro Marinho: "Gente, até meu ex fez vídeo para o Rancho (foi meu primeiro namoradinho). Para as malucas de plantão, calma. Tanto eu quanto o Lucas temos um carinho por ele. Estudava com Lucas. Era namoradinho de escola, meio que deixei ele para ficar com o Lucas (risos), longa história. Ele é do bem, isso tem uns 14 anos já".

O envolvimento de Carlinhos Maia e Pedro Marinho não agradou o apresentador do SBT. "Cansado de ser chamado de besta, corno manso e um monte de coisas por uma galera infeliz, vão se foder", disparou em seus Stories.

"Porra de ciúmes. Eu me garanto. Não estou com Carlinhos por nada além do amor. Não preciso [ter ciúme], nem ele. Cansado de acharem que sou trouxa ou aceito tudo. Realmente não me conhecem (...) Querendo pagar de bom moço? Vou ter que rir, viu Pedro, meu problema com você não é sobre beleza. É sobre você ter feito chacota com a gente, sobre você fazer montagem na época da escola com o Carlinhos, sobre você rir da gente no passado. Meu problema com você é tudo, menos ciúmes", acrescentou.







"Mas não vai [para o Rancho do Maia], tá? Quem vive de passado é museu", respondeu em um comentário de uma publicação. "Nunca [deixaria participar], né? Então é do mesmo jeito, comigo o buraco é mais embaixo, quando quero ser baixo, sou mais que isso, sou subterrâneo", apontou em outro comentário.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko