Na última segunda-feira (22), a segunda edição de A Grande Conquista estreou na Record com 99 participantes. Ysani Kalapalo foi afastada do reality show após contrair Covid-19 e, nesta terça-feira (23), substituída por Lara Costa. A produção do reality show ainda tinha planos de colocá-la de volta à competição, mas ela não foi liberada pelo departamento médico.



Em seu Instagram, sua equipe publicou um comunicado após a decisão da emissora: "É com tristeza que informamos que Ysani foi desclassificada do reality A Grande Conquista da Record TV, após ser confirmado que ela está com COVID-19. Queremos agradecer imensamente todo o apoio que o público transmitiu antes mesmo da estreia do programa. No entanto, neste momento, nossa prioridade é a saúde e bem-estar dela. Estamos torcendo para que ela se recupere o mais rápido possível".

"Ysani, queremos que saiba que há um mundo de oportunidades esperando por você aqui fora. Sua determinação e talento são inspiradores, e mal podemos esperar para ver tudo o que você conquistará no futuro. Estamos ao seu lado nessa jornada de recuperação. Agradecemos a compreensão de todos os fãs e espectadores", concluiu.

Em um comunicado enviado à coluna, a Record confirmou que Ysani Kalapalo não foi liberada pelo departamento médico para entrar no reality show. Lara Costa, de 34 anos, é formada em design de interiores, decoração de ambientes e administração de empresas, e entrou como a participante número 100 na competição.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.