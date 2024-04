Reprodução/Instagram O casal contou mais detalhes de suas experiências em casas de swing

Na última terça-feira (23), Fabiula Nascimento e Emílio Dantas participaram do Surubaum e abriram o jogo sobre participarem de casas de swing. O programa é apresentado por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank e também contou com a participação de Priscila Montandon e Fernanda Gentil.



"Para você participar do swing, você tem que subir como se fosse um dark room porque tem as regras lá em cima. Tinha um show de sexo rolando na parte de baixo, com um barzinho, tudo normal para as pessoas se conhecerem. Se você quisesse que rolasse alguma coisa, você subia para um lugar que tinham regras e tudo", explicou o ator.

"Eles perguntam se é sua primeira vez, se está à vontade... eles te separam, mesmo, por alas: os casais, as pessoas solteiras, os homens... Por isso que falam que, se organizar direitinho, todo mundo transa", acrescentou a atriz.





A artista ainda relembrou que acompanhava os trabalhos do atual marido desde 2012, mas que rejeitou a ideia de correr atrás dele "ser bonito demais". "Deus que me livre, homem bonito vai encher meu saco, estou de boa", brincou. O casal está junto há sete anos e são pais dos gêmeos Roque e Raul, de dois anos.

*Texto de Júlia Wasko

