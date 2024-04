Reprodução/The New York Times A atriz revelou o convite que recebeu de um membro da Família Real

Rebel Wilson, conhecida por seu papel como Amy Gorda em A Escolha Perfeita, revelou que um membro da Família Real britânica lhe fez uma proposta para participar de uma orgia. O evento ainda teria o consumo de drogas e seria na casa de um magnata de tecnologia dos Estados Unidos.

A atriz não revelou o nome do membro da realeza, mas deu três dicas sobre a identidade do responsável pelo convite. De acordo com Rebel Wilson, a pessoa é do sexo masculino, "décimo quinto ou vigésimo [lugar] na linha de sucessão ao trono britânico" e aconteceu em meados de 2014.

Ela relembrou o momento em seu livro Rebel Rising e contou mais detalhes de "um convite de última hora para uma festa de um bilionário da tecnologia": "Precisamos de mais garotas". A artista ainda ressaltou que acreditou que seria "oportunidade perfeita para encontrar um namorado".





Segundo ela, a festa foi realizada em um sítio alugado pelo bilionário e tinha tema medieval. Os convidados foram vestidos a caráter e ainda tinham acrobatas fazendo performances em meio aos presentes, homens disputando montados em cavalos e mulheres vestidas de sereia nadando na praia.

Após uma queima de fogos, Rebel Wilson foi surpreendida com um homem com uma bandeja cheia de drogas e distribuindo para todos os convidados. Ela questionou ar garçom o que seria e ele respondeu: "Ah, é para a orgia". "Agora o comentário do Windsor [membro da realeza] sobre a necessidade de mais meninas começou a fazer muito mais sentido".

Além disso, ela relatou no livro que "príncipe jordaniano" a convidou para acompanhá-lo em um final de semana em troca de US$ 2 milhões. Entretanto, descartou o convite ar perceber que teria que ir para a cama com a pessoa.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko