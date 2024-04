Divulgação Lucas Selfie comandará as sabatinas dos eliminados de A Grande Conquista





Entre todos os segredos que a Record tentou guardar para apresentar oficialmente na coletiva de imprensa de A Grande Conquista, esta modesta coluna conseguiu descobrir mais um e anuncia agora, antes da emissora: quem será a dupla de Lucas Selfie na tradicional sabatina com os eliminados do reality A Grande Conquista.







A escolhida para a empreitada é Ju Nogueira, jornalista e youtuber que tem conquistado cada vez mais espaço na TV por conta da cobertura de reality shows. No ano passado, ela esteve no elenco de entrevistadores que sabatinaram os eliminados de A Fazenda 15 no Hora do Faro e teve uma participação bastante elogiada pelos executivos da emissora.

Divulgação Ju Nogueira estará ao lado de Lucas Selfie em A Grande Conquista

Neste ano, Ju foi vista com muita frequência no quadro Fanfic BBB, que exibiu diversos comentários e análises que ela fez em seu canal ao longo do BBB 24.



Em A Grande Conquista, Ju estará quase todos os dias ao vivo ao lado de Lucas Selfie. De terça a sexta, ela participará das sabatinas com os eliminados e também de outros quadros que terão análises do reality e também alguns jogos, como os que costumamos ver em A Fazenda.

Para encarar a empreitada, a youtuber já cogita mudar de endereço. Atualmente, ela reside em Porto Alegre, mas por conta da alta demanda de trabalho, São Paulo deverá ser estabelecida como sua residência nas próximas semanas. Vale lembrar que semanalmente ela participa de programas da Dia TV.

A Grande Conquista estreia em 22 de abril, sob o comando de Rachel Sheherazade. Neste ano, o elenco iniciará com 100 participantes, todos confinados na Vila. Somente 20 serão selecionados pelo público para avançarem à Mansão, onde de fato se iniciará a grande disputa pelo prêmio de R$ 1 milhão.