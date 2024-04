Divulgação O ator tentou recursar projetos na emissora

Nesta segunda-feira (15), José Loreto estreia, em sua terceira novela consecutiva na Globo, como Marcelo Gouveia em Rancho Fundo. Anteriormente, o ator integrou o elenco de Pantanal (2022) e Vai na Fé (2023).



"Juro que tô tentando recusar alguns projetos, mas chega uns maneiras como esses. Irrecusável. Achei que ia descansar, mas aí veio o Marcelo Gouveia", disse no programa Encontro.

"É um vilão pela primeira vez... As pessoas vão ficar amando ele. Vão ficar com raiva de amarem ele. Ele tem todas as justificativas na cabeça dele de ser o vilão (...) Ele sempre foi o preterido no orfanato, saiu aos 18 anos sem eira nem beira... Na carência dele, descontou tudo no bon vivant. E quer curtir a vida adoidado", detalhou.





A substitutiva de Elas por Elas será a 100ª novela das seis exibida pela emissora. A trama foi escrita por Mário Teixeira, com colaboração de Marcos Lazarini, Angélica Lopes, Dino Cantelli e Renata Sofia, e direção artística de Allan Fiterman.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko