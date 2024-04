Reprodução/Instagram O ex-participante do BBB 24 teve uma foto íntima vazada

Na última quarta-feira (11), Nizam Hayek anunciou seu perfil em uma plataforma de conteúdo adulto. Poucas horas após comunicar a venda de fotos íntimas por apenas R$ 39,90, o ex-participante do BBB 24 teve nudes vazados, e todo o material de sua página já está circulando livremente pela web.



Nas fotos que circulam nas redes sociais sem sua permissão, o ex-BBB exibe o bumbum em uma das imagens. Na outra, aparece de cueca e com o pênis ereto.

Em seu Instagram, o ex-BBB divulgou a conta na plataforma: "Fala galera, aqui é o Nizam, da casa mais vigiada do Brasil. Galera, vocês já me vigiaram 24 horas, já acompanham minhas lives, já acompanham meus conteúdos, mas eu não tô aqui para falar disso. Eu estou aqui para falar que agora eu cheguei na casa, na casa mais vigiada do Brasil vocês viam quase tudo, mas agora no Privacy vocês vão ver tudo. Então eu espero vocês lá".









Até o momento, o perfil do ex-brother conta com mais de 40 publicações e é preciso desembolsar R$ 39,90 para ter acesso aos conteúdos. "Ex-atleta federado de natação e basquete, participante do BBB24, @aboujokh foi sócio em empresa do ramo de petróleo e gás e trabalhou em cruzeiros, conhecendo mais de 60 países", escreveu o site em suas redes sociais ao descrevê-lo.





*Texto de Júlia Wasko

