Reprodução A maquiadora da influenciadora revelou mais detalhes da situação envolvendo a cantora

A confusão entre Viih Tube e Manu Bahtidão envolvendo o aniversário de Lua, filha da influenciadora digital com o ex-BBB Eliezer, ganhou um novo capítulo. Kênia Souza, maquiadora da youtuber, abriu o jogo sobre o estrelismo da cantora no evento.

Em seu Instagram, a maquiadora contou mais detalhes da situação. "A bonita atravessou o salão inteiro pisando o duro, de nariz em pé, e quer falar em ser mal recebida? A Viih e o Eli têm muita paciência mesmo... Afff", disparou.

"Eu vi a moça saindo sem falar com absolutamente ninguém! Mas quer saber? A festa estava tão, mas tão bacana e perfeita em tudo que esse show não fez a menor falta!", acrescentou.

Para quem está por fora, Viih Tube e Eliezer contrataram Manu Bahtidão como uma das atrações do aniversário de um ano de Lua. A cantora atrasou quase três horas para chegar ao local e se sentiu incomodada com o "pouco caso" que recebeu da influenciadora digital. Irritada, ela foi embora sem cantar uma música e a situação foi exposta nas redes sociais.







Internautas apontaram que os atrasos da artista em shows já são muito conhecidos. Nas redes sociais, fãs apontaram que ela demora cerca de 2 a 3 horas para subir no palco.

A artista travou uma grande confusão com o casal e os acusou de não terem reservado um quarto para seu filho e de terem impedido que o menino curtisse as festividades. Viih Tube e Eliezer negaram todas as acusações e Manu Bahtidão esclareceu que devolveu o cachê e que não gostaria mais de falar sobre o caso.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko