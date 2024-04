Reprodução Os fãs relembraram os problemas entre as duas durante o programa

Na última quinta-feira (11), Nicole Bahls e Mari Gonzalez se encontraram durante a gravação do quadro Vamo Invadir Sua Casa, apresentado por Marcos Veras no BBB 24. O reencontro das ex-Panicats chamou a atenção dos internautas, que resgataram vídeos de quando as duas não eram muito chegadas no Pânico na Band.



As duas foram profissionais durante a gravação do quadro do reality show da Globo e não demonstraram nenhuma desavença, mas muitos relembraram as situações que as duas vivenciaram do extinto programa da Band. Em um dos episódios, Nicole Bahls detonou Mari Gonzalez e ainda a criticou por sua "flacidez" e "celulite".

"Apesar de já achar que a baiana é bem flácida, para ser uma Panicat nova... Ela tem muita flacidez, muita celulite para 20 anos e ela acho que a humildade dela é zero. Ela vem enfrentar logo alguém que está bem distante dela e acima dela. Então acho que respeito é bom e eu gosto. Ela viaja um pouco, ela acabou de chegar. Ela não tem respeito para quem está acima dela (...) Deixa ela viver esse sonhozinho de ser Paquita", disse.





"Elas devem ter feito as pazes! Nicole evoluiu bastante durante a última década", apontou um dos usuários do Twitter/X. "Eu não sabia que a Mari tinha participado dissoooo", comentou outro. "Nicole sempre tinha inveja das meninas", disse outro. "Tadinha da Mari. Sempre tão doce e meiga. Adoro a Mari", defendeu outro.

meu deus agora que eu percebi a mari baianinha e a nicole bahls juntas nessa dinâmica do bbb pic.twitter.com/w2UFfsKaJa — matheus (@whomath) April 12, 2024





*Texto de Júlia Wasko

