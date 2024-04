Reprodução O diretor da emissora foi demitido após ser indiciado por assédio

Nesta quinta-feira (11), Márcio Santos foi demitido do cargo de diretor de Recursos Humanos da Record. Há uma semana, ele foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo pelo crime de assédio sexual praticado dentro das dependências da emissora, na Barra Funda, contra o jornalista Elian Matte. As informações são da colunista Márcia Pereira.



Em novembro de 2023, o jornalista da equipe de Roberto Cabrini denunciou o diretor de Recursos Humanos da emissora pelas investidas e conversas particulares de teor sexual. O mesmo registrou um boletim de ocorrência e se reuniu com a alta cúpula da emissora, mas não conseguiu nenhuma solução.

Entre os documentos, mensagens de Márcio Santos com fotos de Elian Matte obtidas pelas câmeras de segurança da Record chamaram a atenção. Entre as conversas, estavam falas como: "Olha!!! Que delícia acordar tendo uma visão deliciosa, eu quero" e "Pergunta se está sensual? SIMMM, SEX!".

"São pedidos insistentes para sair e, apesar das minhas negativas, continuou com conversas onde pergunta o tamanho do meu órgão genital, onde diz que tem ciúme doentio por mim e que precisa de ajuda médica. Em uma das mensagens, pediu para que eu não chegasse perto do carro dele no estacionamento, pois me sequestraria (...) Tinha medo de cortá-lo e ser dispensado. Mas tudo piorou quando começou a usar a estrutura da TV para me monitorar", explicou o jornalista.







O ex-diretor de Recursos Humanos foi afastado do cargo no mesmo mês, mas até então continuaria com o vínculo empregatício durante mais um ano. Com o andamento das investigações policiais, a emissora optou pelo desligamento nesta semana.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko