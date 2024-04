Reprodução O cantor ficou excitado durante um show da artista

No último domingo (7), Ricky Martin fez uma participação especial durante um show de Madonna em Miami, nos Estados Unidos, e uma cena chamou a atenção dos internautas. O cantor ficou excitado após receber um lapdance dos dançarinos.



Nas gravações feitas pelo público, é possível ver que o compositor ficou excitado com a dança sensual. O volume extra em suas calças foi facilmente notado pelos internautas, e a cena viralizou nas redes sociais.

"Obrigado Madonna, meu amor! Sempre divertido ser convidado para a festa. Vocês não podem perder esse show!", escreveu em suas redes sociais.





"O homem mais lindo do planeta Terra", comentou um dos usuários do Instagram. "Porque eu sou seu fã, não quero dizer que eu gosto de tudo o que faz com respeito, mas isso é para mim, não tenho gosto", pontuou outro. "Isso é como uma depravação que não gosto. Respeito a orientação sexual de cada pessoa", criticou outro. "O rei e a rainha juntos", comemorou outro.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko