Reprodução/Instagram A apresentadora contou mais detalhes do novo reality show musical da emissora

Nesta terça-feira (9), Ana Clara Lima participou do programa Mais Você e contou mais detalhes do reality show musical Estrela da Casa. A apresentadora cravou que a atração da Globo estreia em agosto e ainda explicou como será o sistema de votação. O programa terá como objetivo impulsionar a carreira musical de um artista que busca se lançar no mercado com um grande hit.



"Eu tô muito animada. Vai ser muito legal. Inclusive, a gente trouxe duas novidades do programa para contar para vocês no Mais Você. Uma é que o programa estreia em agosto, então já temos um mês de estreia. Logo depois das Olimpíadas", revelou.

"Eu acho que a ideia do Estrela [da Casa] é muito bacana, que é você juntar o universo da música com o reality, que as pessoas amam. Reality é um formato de programa que as pessoas adoram", acrescentou.





"As pessoas, então, vão ficar lá dentro. Todos candidatos a cantor?", questionou Ana Maria Braga. "Então, é um programa que vai ficar 24 horas, sete dias por semana [no ar] (...) A gente vai ter pay-per-view, ao vivo no Globoplay, notícia do Gshow, vai ter tudo", explicou sobre a dinâmica.

"Vai ter fofoca, vai ter briga, porque cantor briga também, né?", comentou a apresentadora. "Exatamente! Eu acho que o que é legal é isso. As pessoas estão acostumadas a acompanhar a vida dos seus ídolos em cima do palco, nas redes sociais e tudo mais, mas no Estrela você vai acompanhar tudo", respondeu a ex-BBB.

"A preparação, como esse artista escolhe a roupa dele, será que ele fica nervoso? Será que ele tem algum ritual antes de entrar no palco para fazer um show? E briga, dentro da casa é convivência também (...) Além de votação, que o público vai interagir diretamente com nosso reality pela votação, vai ser também por streaming", disse.

"Os artistas que vão estar no Estrela vão lançar músicas, peças de sua autoria dentro do programa. E como o público mostra que gosta daquilo? Vai escutar. Então, o artista que tiver mais streaming, mais pessoas escutando a sua música, vai ganhar alguma coisa também no reality, vai ter um benefício dentro do programa. O público vai poder interagir não só votando, mas também ouvindo", pontuou.

"Então, imagina eles dentro do reality, e eu vou chegar e falar: 'Olha, a sua música foi a mais escutada da semana, parabéns'. É muito legal, né? Eu achei o máximo!", vibrou. "A gente sabe a luta que é para estar no streaming quando você lança uma música", comentou Silvero Pereira, vencedor da quarta temporada do The Masked Singer Brasil e convidado do Mais Você.

Em entrevista divulgada pela Globo, Boninho esclareceu que a emissora recebeu inscrições de pessoas de países como Estados Unidos, México, Colômbia, Venezuela, Chile, França, Espanha, Angola, Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, Panamá e Iraque, e que o programa será transmitido 24 horas no Globoplay e quadros no Multishow.

"Há elementos técnicos de colaboração com os artistas para que eles evoluam enquanto participam do reality, combinado com provas que demandam não só habilidade, mas sorte também", confirmou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko