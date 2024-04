Reprodução/Instagram Lucas Henrique tomou conhecimento do fim de seu casamento com Camila Moura





Eliminado na noite desta terça-feira do BBB 24, Lucas Henrique, o Buda, recebeu a informação do fim de seu casamento assim que deixou o estúdio de Tadeu Schmidt, da Globo. No intervalo de sua ida ao Bate-Papo BBB, ele teve uma conversa com a produção do programa. Mas após a sabatina, um amigo do capoeirista o encontrará no hotel e entregará um dossiê feito por Camila Moura, com uma enorme linha do tempo, em que ela pontua os motivos que a fizeram optar pelo fim da união enquanto ele estava no confinamento. E também o comunicado de que ela conquistou na Justiça o divórcio litigioso.







Camila detém a posse do título de procuradora de Buda, e a escolha do tal amigo se deu por decisão do próprio capoeirista. Embora suas irmãs tenham dado uma entrevista hoje ao jornal O Globo reclamando da situação, foi o eliminado do BBB 24 que pediu à sua ex-mulher, antes de entrar no programa, que escalasse este amigo de sua confiança para os compromissos que ela não pudesse comparecer, e não seus parentes.

Apesar do divórcio ter se transformado em um reality show paralelo do lado de fora da casa, existem muitos detalhes que não foram expostos por Camila. Entre eles estão as constantes ofensas e ameaças à sua integridade física, e também as inúmeras internações em hospitais, motivadas pelas crises de ansiedade e depressão que teve em decorrência do romance não consumado entre Buda e Pitel no BBB 24.

A coluna teve conhecimento sobre o teor deste documento, que lista aproximadamente dez páginas, onde Camila discorre detalhadamente sobre cada etapa da história que se desenrolou enquanto Buda esteve no confinamento.





Tudo foi documentado, começando pelo primeiro flerte do capoeirista com Pitel, a repercussão do público, as transcrições de suas falas, os detalhamentos dos gestos corporais dos amantes, as investidas dele na alagoana. O material também evolui para a explicação da fama que Camila conquistou na internet, os ataques à sua honra, problemas de saúde, e a opção pelo divórcio.

O dossiê também detalha o fatídico dia em que Camila foi humilhada em um supermercado, quando foi hostilizada publicamente e xingada de corna, e também cita todos os embates que teve com a família de Buda, as declarações das ex-cunhadas, os ataques dos amigos, e outras humilhações que enfrentou por conta das paqueras do capoeirista no programa da Globo.

Camila ainda deixou em pratos limpos que sua vida de digital influencer começou como uma maneira de blindar seu psicológico, afetado pelos gestos de Buda no confinamento. Ao compartilhar suas dores, ela passou a receber o acolhimento de milhões de pessoas e extraiu o lado bom que sua desgraça pessoal começou a trazer, como a projeção de sua imagem midiática e também os trabalhos que surgiram, tendo em vista que estava desempregada quando tudo aconteceu.

No documento, Camila não optou por um tom bélico. Apesar de estar muito magoada e muitas vezes não ter forças para sair de casa por conta da tristeza, ela usou palavras carinhosas e mensagens de apoio para que Buda lide com o fim do casamento, mas que ele precisará descobrir sozinho como se reinventar, assim como ela fez no meio de toda a turbulência.

O dossiê foi entregue a Lucas Buda na Globo. A madrugada, pelo visto, será muito longa. E amanhã, no Mais Você, o eliminado já estará munido de todas as informações que precisa para saber o que custou seu casamento de 15 anos com Camila Moura. É esperar para ver sua reação.