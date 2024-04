Reprodução A ex-mulher do participante do BBB 24 abriu o jogo sobre a demissão

Nesta sexta-feira (5), Camila Moura participou do programa Selfie Service, apresentado por Lucas Selfie, e revelou que foi demitida da função de professora de História de uma escola após seu ex-marido, Lucas Henrique, entrar no BBB 24.



"Quando começou [o reality show] ainda não tinha voltado [as aulas]. Eram férias escolares. Eu trabalhava em uma escola religiosa, super conservadora. Me pausaram. Eu já suspeitava que eu ia ser pausada. A escola já tinha avisado que provavelmente havia alguns funcionários que seriam pausados, ou traduzindo, colocados nos seguro", explicou.

"Eu já suspeitava que quando o Lucas entrasse, a escola ia efetivar. Não foi necessariamente por ele, mas era uma suspeita que eu já tinha, ele entrando ou não", esclareceu.





A ex-mulher do participante do BBB 24 disse que não poderia cravar se a entrada do ex-marido no reality show foi o motivo de sua saída da escola. Camila Moura ainda revelou que ela e Lucas Henrique fizeram um "acordo de fidelidade" antes do confinamento.

"O combinado era ele não me sacanear com mulher. Número um. Eu não queria ter taxada de corna e chifruda, ainda mais sabendo dos meus alunos. Eu sempre valorizei a relação com os meus alunos. Como vou chegar na aula e ser chamada de chifruda pelos alunos? Como vou mandar para a direção?", pensou.

Camila Moura admitiu que eles também conversaram sobre traição: "Eu tinha medo dele reaver os antigos hábitos".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko