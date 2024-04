Reprodução A ex-participante do BBB 24 relembrou quando seu perfil foi derrubado pelos fãs do brother

No dia 26 de março, Leidy Elin foi eliminada do BBB 24 com 88,33% dos votos e tomou conhecimento sobre diversos acontecimentos fora da casa mais vigiada do Brasil. A ex-participante do reality show da Globo descobriu que os fãs de Davi Brito se juntaram para derrubar seu perfil no Instagram após ela jogar os pertences do brother na piscina.



A conta da trancista permaneceu 53 horas inativa e, quando saiu do confinamento, Leidy Elin ficou sabendo da revolta e atitude provocada pelos fãs do motorista de aplicativo.

"Uma loucura. O pau quebra lá dentro e depois todo mundo conversa, brinca... As pessoas aqui fora levam tudo ao extremo. O próprio Davi vai se assustar quando sair. Esse fanatismo é um absurdo", revelou ao jornal Extra.





"Passei do limite. Não convivo tanto nem com minha mãe. Estava 24 horas com pessoas que não conhecia. Me exaltei, pesei a mão em jogar as roupas do Davi na piscina. Mas das discussões com ele eu não me arrependo. A gente não se dava. O programa é o tempo todo um julgando o outro. As pessoas aqui falam: 'Leidy, como é que tira mancha de cloro da roupa?' (risos). Tô levando tudo com leveza", acrescentou.

*Texto de Júlia Wasko

