Reprodução/Globo A jornalista está processando a emissória por assédio e dano moral

Quase um ano após ser demitida da Globo, Cecilia Flesch entrou com um processo contra a emissora por assédio e dano moral. Em junho de 2023, a jornalista foi desligada do comando do Em Ponto, na GloboNews, após chamar os bastidores do canal de Rivonews, em referência ao remédio Rivotril, indicado para pessoas com transtorno de ansiedade e humor, síndromes e distúrbio de equilíbrio.

Em junho de 2023, Cecilia Flesch foi desligada da emissora após 17 anos. O motivo? Ela fez uma brincadeira no podcast É Noia Minha? ao dizer sobre os bastidores da Globo e acabou demitida.

De acordo com o NaTelinha, o processo movido pela jornalista contra a empresa segue em sigilo. Na ação, ela descreve que, por mais de uma década, foi submetida a um ambiente de trabalho hostil e desequilíbrio, resultando em uma depressão aguda. O agravamento dos problemas na redação da Globonews contribuiu para o diagnóstico de Síndrome de Burnout.





Em relação à demissão, Cecilia Flesch ressaltou que a decisão foi arbitrária, vexatória e resultado de uma perseguição interna de seus superiores. Para ela, sua saída não teve relação com a fala sobre os bastidores do canal e sim com o assédio.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko