Reprodução A apresentadora mudou o visual após horas no salão de beleza

Na última quarta-feira (3), Ticiane Pinheiro radicalizou o visual e apostou em um corte mais curto e mechas escuras. A apresentadora do Hoje em Dia, da Record, firmou uma parceria com a Beleza na Web, com o projeto BLZ Me Patrocina, e permaneceu no salão de beleza até de madrugada para finalizar a transformação.

Após muitos anos, Ticiane Pinheiro abandonou o loiro claro e entrou em uma nova tendência com fios mais escuros. A mudança foi feita pelas mãos de Romeu Felipe, expert e embaixador da Wella Profissionals.

O projeto BLZ Me Patrocina, feito pela Beleza na Web, irá realizar os desejos de beleza de consumidores reais.

Em suas redes sociais, a apresentadora mostrou mais detalhes do processo no salão de beleza. Ela ainda não publicou o resultado real e deixou os fãs curiosos, mas a coluna está mostrando em primeira mão o resultado dessa mudança.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko