Reprodução A jornalista rebateu o comunicado da revista da Globo

Nesta segunda-feira (1°), Marisa Blázquez se pronunciou após acusar a revista Quem, da Globo, de pagar a fiança de Daniel Alves. De acordo com a jornalista, o veículo midiático realizou o pagamento de R$ 5,4 milhões em troca de uma reportagem exclusiva com o ex-jogador de futebol.

Em suas redes sociais, a comunicadora informou que não garantiu a informação e sim que o pagamento "poderia ter" acontecido: "Quem me informou foi alguém que tem credibilidade e é do grupo Globo".

"A revista Quem não nega que tenha feito a reportagem. Diz que não pagam para fazer reportagem. Não diz, categoricamente, que não fizeram [o pagamento da fiança de Daniel Alves] (...) Talvez não queiram que se saiba que podem ter sido eles que adiantaram a fiança, o que também seria devolvido quando a sentença for definitiva", acrescentou.





"A revista diz que não entrei em contato com eles para verificar a informação, algo que não é verdade e tenho provas que o comprovam", concluiu.

No último domingo (31), a emissora espanhola Telecino comunicou que a revista Quem foi responsável pelo pagamento da fiança do ex-atleta. No programa Fiesta, a apresentadora Marisa Martín Blázquez disparou: "Parece ser que a revista, muito conhecida no Brasil, a revista Quem, pertencente ao Grupo Globo, em troca de uma reportagem que está sendo realizada na casa de Daniel Alves, teria adiantado este um milhão de fiança".

*Texto de Júlia Wasko

