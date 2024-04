Reprodução/Instagram A cantora foi ao espetáculo para prestigiar o ex-marido

No último domingo (31), Sandy e Lucas Lima se reencontraram na última apresentação do músico no espetáculo Once, o Musical. O ex-casal esteve em São Paulo para prestigiar a temporada da obra em São Paulo.

A cantora ainda levou Theo Lima, seu filho de nove anos e fruto de seu relacionamento com o artista. Os dois estiveram no encerramento de um grande momento para Lucas Lima.

Once, o Musical, inspirado no filme de mesmo nome e lançado em 2006, recebeu oito categorias no Prêmio Bibi Ferreira, incluindo de melhor musical, ator revelação e melhor atriz.

No espetáculo, Lucas Lima vive Ele, um músico que toca nas ruas de Dublin, na Irlanda. Seu objetivo é conseguir alguns trocados, mas tudo muda quando ele cruza com Ela (Bruna Guerin) e eles passam a compor canções sentimentais juntos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.