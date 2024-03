Reprodução/Instagram A Princesa de Gales ficou emocionada com o apoio que recebeu após noticiar o câncer

A Rainha Camila quebrou o silêncio e revelou mais detalhes do estado de saúde de Kate Middleton. A esposa de Rei Charles III tranquilizou a população e informou que a Princesa de Gales está "emocionada" com todo o apoio que recebeu desde que anunciou que está realizando tratamento contra um câncer.



Na última quarta-feira (27), durante uma visita ao Mercado de Agricultores de Shrewsbury, Rainha Camila conversou com duas meninas que desenharam cartões de melhoras para Kate Middleton.

"Eu sei que Catherine está emocionada com todos os desejos gentis e apoio (...) Vou levá-las com cuidado e garantir que ela [Kate Middleton] saiba que eles estão chegando", disse.

Na última sexta-feira (22), o Palácio de Kensington divulgou um pronunciamento em vídeo em que Kate Middleton confirma que está com câncer. A Princesa de Gales foi submetida a uma cirurgia no início do ano e iniciou os procedimentos de quimioterapia.

"Em janeiro passei por uma grande cirurgia abdominal em Londres, era esperada que minha condição não fosse ligada ao câncer. A cirurgia foi um sucesso, mas os exames depois da operação mostraram que era câncer. Meus médicos me aconselharam a passar por uma bateria de quimioterapia preventiva", declarou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko