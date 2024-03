Reprodução O ex-participante do reality show inglês morreu aos 40 anos

Em 2014, George Gilbey foi consagrado campeão da 14° edição do Celebrity Big Brother, versão inglesa do reality show da Globo. Cerca de dez anos depois, o ex-apresentador sofreu um acidente de trabalho ao cair de uma construção em que trabalhava e morreu.



De acordo com o jornal The Guardian, ele estava trabalhando em uma construção e ficou seriamente machucado após cair. Quando a ambulância chegou no local, ele já tinha morrido.

O ex-astro do reality show ganhou notoriedade por sua participação no programa de humor Gogglebox, do Channel 4. Na atração, ele chamava a atenção por se divertir ao lado dos pais.





"O George foi parte da família Gogglebox por oito temporadas, junto com seus pais (...) Nossos pensamentos e sentimentos estão com sua família e amigos", compartilharam os representantes do canal em um comunicado sobre a morte.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko