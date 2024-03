Reprodução A cantora voltou a falar sobre o apocalipse e citou a artista

No Carnaval de Salvador, na Bahia, Baby do Brasil já havia chamado a atenção por suas falas polêmicas sobre um apocalipse durante o trio elétrico de Ivete Sangalo. Desta vez, a cantora envolveu Jojo Todynho e informou que a artista "está com medo de ser arrebatada".



Em um vídeo, Jojo Todynho diz que Deus está a "chamando faz tempo". "Ele está só me avisando. Estou esperando a hora que ele vai dar um tapa dentro da minha cara. Ele deixa as coisas acontecerem, para ver se acorda para a vida. Ele está sendo me avisando. Dando vários avisos. Quando eu tomar o socão no olho, vai ser pela dor", explicou.

Ao compartilhar o vídeo da artista em seu Instagram, Baby do Brasil escreveu: "Jojo Todynho está com medo de ser arrebatada". "Como é bonito ver a sinceridade de coração, mesmo que em qualquer situação!", publicou na legenda.

"Essa reflexão da Jojo me tocou o coração profundamente pois já são muitos os testemunhos dos que estão sendo 'tocados' por Deus para procurarem ao Senhor enquanto é possível achá-lo! Vale ressaltar que no arrebatamento o Espírito Santo sairá da Terra, Ele é o Espirito que está no Pai e no Filho, e quem o tiver dentro de sí será transladado! Essa é a virada da 'chave'! E a chave é assumir Jesus como seu Senhor é Salvador!. Escolhido é quem se escolhe!", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko