Reprodução O perfil do jornalista anunciou a falsa morte do apresentador

Nesta sexta-feira (22), o perfil de Milton Neves no Instagram anunciou a morte de Faustão. O jornalista compartilhou um vídeo em seus Stories em que confirmava a notícia envolvendo o apresentador, que está hospitalizado há um mês. O ex-funcionário da Band causou uma grande confusão e esclareceu que sua página na rede social foi hackeada.



Poucos minutos após realizar a publicação, Milton Neves a deletou e se pronunciou sobre a situação: "Atenção, pessoal! Hackearam minhas redes e publicaram falsa informação sobre meu querido amigo Faustão! Ele segue sendo muito bem tratado no hospital, graças a Deus!".

No dia 14 de março, João Silva atualizou o estado de saúde do apresentador. O mesmo realizou uma embolização após o transplante de rim, feito no dia 26 de fevereiro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.





"Está feliz, esperançoso (...) Ele está bem clinicamente, está no quarto, ainda no hospital, mas está bem, está feliz, esperançoso (...) Vai dar tudo certo. No momento, ele está ainda tentando entender quanto tempo falta para o rim começar a funcionar", disse ao O Fuxico.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko