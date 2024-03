Reprodução/Instagram O ex-jogador de basquete rebateu as acusações da ex-esposa

Na última quarta-feira (20), Samara Felippo e Leandro Barbosa, mais conhecido como Leandrinho, voltaram aos holofotes após a atriz acusá-lo de fraude na compra de um imóvel há dez anos. O ex-jogador de basquete rebateu as acusações, mas acabou levando mais um sermão da ex-esposa.



"Se é violência patrimonial ou não esse tipo de caso eu não sei, só seu que ele me deve ha 10 anos um patrimônio que é meu por direito. Não estou falando de pensão, sempre pagou corretamente o que é o mínimo dentro da paternidade que exerce. Quero que a justiça se mexa e faça ele pagar o que me foi tirado!!! Começo hoje meus vídeos de DENÚNCIA!! Cheguei ao meu limite!", escreveu a atriz na legenda de seu Instagram.

"Espero que esse vídeo alcance quem precisa ser alcançado e algo seja feito. Manas, fiquem atentas! Tenham algo no nome de vocês, não abram mão do que é seu, suas conquistas e liberdade. Obrigada a todos que estarão aqui em apoio e acolhimento, o resto não me importa. É resto que não me acrescenta. Bom dia!!! Fiquem a vontade para compartilhar mulheres e homens que se dizem aliados!!!", acrescentou.





"Era 2008, minha vida estabilizada, 11 anos de carreira, tinha acabado a Dança dos famosos, uma novela atrás da outra, e um sonho, que realizei em 2005, que foi o de comprar meu apartamento próprio. Vivi anos incríveis lá, solteira, fazendo o que vivia. Aí conheci o pai da minha família, nos apaixonamos. Diante de toda romantização e reciprocidade, engravidei. Já grávida, decidimos comprar uma casa em bairro nobre do Rio de Janeiro. Eu vendi meu único bem próprio, o sonho que realizei, para dar como parte na compra da nossa casa. É óbvio que ele não precisava. Ele tinha situação financeira ótima até hoje, mas aceitou mesmo assim. Meu apartamento era na Barra, mas essa casa que compramos valia muito mais. Eu nem me atentei a contratos, compra, venda, negociações", explicou.

"Ele nos EUA, eu tocava obra na casa. Quando veio a separação, cinco anos depois, descobri que a casa estava no nome do irmão dele. E eu luto na justiça, há quase dez anos. A Justiça já homologou e nada foi feito. A casa foi vendida e eu não recebi nada. Tenho todas as provas. Ele tem tudo no nome dele nos Estados Unidos e, no Brasil, nada é feito no nome dele (...) Eu e minha família já conversamos. Não vou calar a boca para ficar em paz. Não estou pedindo nada do que não é meu e das minhas filhas, que são filhas dele também. Não quero extorquir ninguém. Quero justiça", concluiu.





Ao saber da publicação, Leandro Barbosa rebateu as acusações de Samara Felippo: "Nunca gostei de polêmicas e ficar expondo minha vida pessoal, mas diante dos fatos mentirosos imputados pela sra. Samara Felipo, estou colocando meu lado para desmentir as falsas afirmações feitas pela mãe das minhas filhas".

"A senhora Samara é pessoa bem esclarecida, atriz renomada e conhecedora dos seus direitos, e sempre teve conhecimento sim de que o bem estava no nome do meu irmão, concordando inclusive com isso (...) A necessidade do registro em nome do meu irmão se deu por conta do meu domicílio fiscal não ser no Brasil, com concordância de ambas as partes", pontuou.

"Neste acordo, a senhora Samara ficou residindo no imóvel por dois anos, até que a venda ocorresse. E, nesse período, eu suportei todas as despesas mensais (...) Durante os dois anos que residiu no imóvel, não houve qualquer manutenção, o que causou depreciação significativa, reduzindo o valor de mercado para menos da metade", publicou.

"Um exemplo de falta de manutenção foi que a piscina teve que ser inutilizada, tamanha a falta de cuidado, gerando também mais desvalorização da casa. Durante estes anos de processo, esqueceu a senhora Samara de mencionar em sua postagem ter recebido dois imóveis de minha propriedade na cidade de São Paulo, imóveis esses que se aproximam e até ultrapassam os valores do apartamento de sua propriedade vendido por ela à época; ou seja, não procede a alegação de que nunca recebeu nenhuma compensação", acrescentou.

"A narrativa apresentada [por Samara] não corresponde à realidade, buscando apenas a internet como seu próprio tribunal, buscando engajamento e seguidores com depreciação de minha imagem pública (...) Encerro dizendo que não me pronunciarei mais sobre o caso, uma vez que tais questões devem ser discutidas na Justiça e não nas redes sociais", acusou.





Pouco depois, a atriz se pronunciou mais uma vez e prometeu expor provas. "TUDO MENTIRA? NÃO! Temos ao menos UM parágrafo digno e que faz jus ao que REALMENTE corre na justiça. Perdão, corre não, no Brasil pra mulheres estagna. Amanhã trago tudo. Como deve ser. Com provas e verdade", disparou.

"Por mim e por todas as mulheres que estão vindo me contar a crueldade e a covardia de suas histórias. Por todas violentadas, enganadas: emocionalmente, financeiramente, fisicamente, sexualmente, psicologicamente… eu não vou desistir. Eu só comecei! Obrigada. Eu to daqui vendo todo o apoio e movimento de vocês. E vocês não imaginam como isso é importante pra que eu abra caminhos, me fortaleça e traga muitas comigo! Até amanhã. PS: Nem o meu nome está certo nessa nota. E lembrem que é o mesmo nome das próprias filhas", finalizou.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko