Nesta quarta-feira (20), Raquele Cardozo participou do Café com Eliminado, do Mais Você, na Globo, e recebeu alfinetadas de Ana Maria Braga. A apresentadora não concordou com a postura da ex-participante do BBB 24 ao assumir um papel de planta na casa mais vigiada do Brasil.



Logo no início da conversa, a apresentadora questionou se a confeiteira compreendia que precisava competir no reality show. "Quando eu tive que me posicionar, eu me posicionei, falei. Briguei, senti. Não sou muito de me envolver mesmo em briga de ninguém. Me posicionei quando eu tinha que me posicionar, falei quando achei que tinha que falar. Não tinha como ser diferente", disparou a ex-sister.

"Você não acha que se você tivesse se posicionado dessa forma, você ainda estaria lá?", questionou Ana Maria Braga. "Ana, eu não poderia forçar uma coisa que não estava acontecendo (...) Ali eu via muita gente se intrometendo em problema dos outros, e eu nunca fui disso. A não ser que mexessem comigo, ou respingasse algo em mim. Lógico que eu ia querer me defender, mas fora disso, tinha coisas que não me cabiam", esclareceu Raquele Cardozo.







"Quer dizer... Isso faz a gente imaginar o seguinte: quem não tem estratégia, quem não tem participação mais ativa, que não seja chamada de planta ou que fique na sua, como você ficou, não adianta nem se inscrever no BBB?", perguntou a apresentadora. Louro Mané concordou e esclareceu que não é um bom caminho, mas a confeiteira se defendeu: "Não é isso. Eu fui para lá e sempre deixei claro que eu queria mostrar quem eu era de verdade, e essa sou eu".

"As pessoas que gostaram, bem. As que não gostaram, amém. Não tem muito o que fazer. Eu fui eu do início ao fim, e eu fui com esse objetivo: ser eu (...) Se as pessoas gostassem de mim, eu iria levar o prêmio. Se não gostassem, eu seria eliminada", pontuou.

