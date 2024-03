Reprodução/Instagram A cantora comentou sobre a reação do público após se assumir bissexual

Em 2022, Mari Fernandez viralizou com o forró Não, Não Vou e nos últimos dias chamou a atenção dos fãs após assumir sua bissexualidade. Aos 23 anos, a cantora revelou mais detalhes de como lida com a fama e com a exposição de sua vida pessoal, incluindo o lado amoroso.



"A gente não entende, né? Um processo assim que, graças a Deus, desde o início da minha carreira, em 2021, eu venho lançando as músicas e a galera vem curtindo, não só as músicas, mas a minha pessoa também", admitiu a revista Quem.

"Completo agora em abril três anos de carreira e fico muito feliz, mas ainda me surpreendo de ver a galera abraçando tanto. Quando eu entro em um estilo novo, como eu entrei agora no pagode, de ver que a galera abraça isso, ser parada na rua, receber o carinho, fazer um evento como o Mari Sem Fim, que é meu, ver ele lotar", acrescentou.

"Eu ainda sou muito pega de surpresa, porque tem aquela surpresa de você estar naquele local e as pessoas te reconhecerem e você falar: 'Poxa, até aqui as pessoas me conhecem. Isso é muito massa' (...) É muito massa a oportunidade que tem da gente chegar rápido em todos os estados do Brasil e internacionalmente também, eu fico muito feliz", pontuou.

"Pelo lado da pegação, é mais fácil, porque quando você se torna uma pessoa pública, as pessoas lhe conhecem mais, então você passa a ter mais oportunidade de ficar com várias pessoas. Mas pelo lado de querer ter alguém sincero do seu lado, eu acho que é um pouco mais difícil", afirmou.

"Acaba que a gente, nessa vida que a gente vive, tem muita oportunidade, muita fama, muita exposição. A gente acaba não sabendo quem está se aproximando porque gosta realmente da Mariana, da Mari, do meu jeito de ser, ou quem está se aproximando por segundas intenções (...) Graças a Deus, eu sou rodeada de pessoas que estão comigo por quem eu sou e não pelo que tenho. Tanto a galera da minha equipe que eu trabalho, como em relacionamentos. Todas as pessoas que eu me envolvi, eu nunca senti uma parte de interesse de segunda intenção. Mas é complicado", contou.

Em novembro de 2023, Mari Fernandez falou pela primeira vez sobre sua orientação sexual. "Eu fui superbem aceita. Até porque eu acho que não tem o que aceitar. É algo sobre mim. Não diz respeito a ninguém opinar se é certo, se é errado ou não (...) Porém, eu recebi todo o carinho dos meus fãs quando eu comentei no podcast. A galera mandou mensagem: 'Mari, eu adoro você, eu amo você e estou aqui com você para o que der e vier'. Eu não recebi nenhum tipo de preconceito. Pelo contrário, eu só recebi mensagens carinhosas".

*Texto de Júlia Wasko

