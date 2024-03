Reprodução As artista se espantaram com o terremoto

Na última quarta-feira (20), Marina Ruy Barbosa e Alice Wegmann foram surpreendidas com um território no Japão. As atrizes da Globo estão em viagem no país asiático e compartilharam suas reações ao serem notificadas sobre o tremor.



Em suas redes sociais, Marina Ruy Barbosa publicou o aviso que recebeu em seu celular. "Forte tremor é esperado em breve. Fique calmo e procure abrigo nas proximidades", alertou a Defesa Civil japonesa.

A artista não comentou mais nada sobre o assunto, mas compartilhou uma foto boquiaberta e em choque com a situação. O abalo sísmico tem magnitude de 5,3 graus na escala Richter e, mesmo sendo considerado relativamente leve, ainda pode causar danos significativos no país.





Alice Wegmann publicou Stories em seu Instagram e tranquilizou suas fãs, amigos e familiares. "Oi, amores! Acabei de acordar no voo, conectei o wifi e soube do terremoto. Estou bem. Já estava em Doha a caminho de casa. Ainda não consegui ver as notícias sobre, mas de cá rezando pra que não tenha causado grandes consequências. Beijos muitos", afirmou.

"Será que a gente tá feliz? Um detalhe importante, a gente acordou hoje com um terremoto. Foi nosso despertador, mas parece que foi fraco e é normal. Só que assim, chacoalhou tudo, acordou a gente. Alice falou que era terremoto, e eu dei risada porque não acreditei", escreveu seu amigo Francisco Gil, filho de Preta Gil. "Francisco achou que era só um casal na hora H do quarto ao lado, mas era terremoto", revelou a atriz.

