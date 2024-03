Reprodução O jornalista quase foi acertado por uma pedra ao vivo

Na última terça-feira (19), Marcos Guimarães estava ao vivo realizando uma reportagem para o Balanço Geral, da Record, quando foi surpreendido com uma mulher tentando acertá-lo com uma pedra.



A matéria falava justamente sobre uma mulher que vivia em situação de rua no bairro Vila Nova York, em São Paulo, e causava transtornos nas redondezas. Os moradores da região ainda estariam com medo e indignados com o comportamento dela.

De acordo com o jornalista, a mulher tira as roupas em locais públicos e provoca barulhos de madrugada. Além disso, se recusa a dizer seu nome e não concorda em receber ajuda dos residentes ou assistentes sociais.





"A gente vai tentar se aproximar, tentar conversar com ela, saber o nome dela", disse Marcos Guimarães. "Não vem aqui, não", disparou a mulher. "Calma, calma! Só queria saber seu nome", pontuou ele. "Cala a boca!", rebateu ela.

A mulher não ficou intimidada nem mesmo com as câmeras e jogou a pedra em sua direção. O jornalista conseguiu se esquivar com um pulo e compartilhou a situação em suas redes sociais: "Quase ganho uma pedrada no trabalho".

Quase ganho uma pedrada no trabalho... pic.twitter.com/U46CyMcCZG — Marcos Guimarães (@marcoshgs) March 19, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko