Reprodução A modelo tentou esconder o cigarro eletrônica

Nesta quarta-feira (13), Yasmin Brunet participou do Café com o Eliminado, no Mais Você, da Globo. Uma imagem da ex-participante do BBB 24 nos bastidores dos estúdios entregou que ela escondia um cigarro eletrônico em suas pernas.



Em seus Stories do Instagram, sua equipe compartilhou um vídeo da modelo nas gravações do programa. Nas imagens, é possível ver a influenciadora sentada em uma cadeira e o cigarro eletrônico escondido embaixo de suas pernas.



Nas redes sociais, internautas reagiram à cena. "Se no BBB ela fumava 14 cigarros por minuto, esse pod aí é o verdadeiro café da manhã", comentou um dos usuários do Twitter/X. "Essa criança tem 15 anos?", questionou outro.







"Miss Fumaça", disparou outro. "Isso já não tinha sido proibido pela Anvisa", disse outro. "Qualquer coisa para ajudá-la a não cometer erros. Tudo bem", opinou outro.



A Yasmin com um pod durante sua entrevista com a Ana Maria Braga! 🗣️🗣️ #BBB24 pic.twitter.com/R4y6EQvp63 — POPTime (@siteptbr) March 13, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko