Reprodução O cantor se dedica para conciliar a vida pessoal e profissional

Em julho de 2023, Zé Vaqueiro compartilhou com seus seguidores o nascimento de seu filho caçula. O pequeno nasceu com Síndrome de Patau, uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Com o lançamento de seu primeiro DVD, o cantor contou mais detalhes de como faz para conciliar sua vida profissional e pessoal.









"Peço sabedoria a Deus todos os dias. Discernimento para conseguir saber conciliar. E me dando força. Eu lembro que Ele me dá força para conseguir porque a correria é muito grande, né? (...) Eu costumo dizer que a gente não sabe de nada, né?", explicou.

"A gente está aprendendo todos os dias, com experiência, com pessoas. E eu tinha aprendido muito com tudo isso que eu tenho vivido, né, nesses últimos meses, né? E eu? Saber me dividir como cantor, como pai, como marido, então, tem tido uma correria imensa. Está sendo uma responsabilidade gigante, mas eu peço a Deus todos os dias para me capacitar, para eu consiga fazer da melhor forma possível para minha família e para as pessoas que eu amo", acrescentou.

Nas redes sociais, o músico já compartilhou fotos ao lado do filho caçula, que continua internado desde seu nascimento. "A cada dia que passa, vejo o quanto Deus tem sido maravilhoso, cuidando e abençoando meu amor. Não vejo a hora dele vir para casa, mas tudo é no tempo de Deus", escreveu.

Em coletiva de imprensa, Zé Vaqueiro comentou mais detalhes do lançamento de seu primeiro DVD. O cantor realizou a gravação no dia 7 de março, em Olinda, em Pernambuco: "Por ser o primeiro DVD e ter começado aqui, não teria lugar melhor pra fazer (...) Fico muito feliz e grato a Deus por tudo (...) Ter esse reconhecimento hoje é uma honra".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko