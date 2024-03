Reprodução/Instagram A jurada do reality show contou mais detalhes do usa da maconha

Helena Rizzo admitiu que consome a flor e o óleo de maconha para o uso recreativo e para combater a insônia "de forma muito moderada". Em entrevista à revista digital Breeza, especializada na cultura canábica, e que será divulgada na próxima quinta-feira (14), a jurada do MasterChef contou mais detalhes.

"Eu sou uma pessoa que trabalha bastante, faço um monte de coisa. Sinto que a cannabis me equilibra. Equilibra essa coisa da aceleração (...) O óleo, eu tomo todo dia, três gotinhas de manhã e três gotinhas à noite. Me ajudou muito na coisa do sono, e a flor inalada também (...) Entra no meu processo criativo, quando eu estou em casa num dia que eu não tenho nada para fazer. Gosto para desenhar, para pintar… ela entra nesse lugar", contou.

Entretanto, a chefe de cozinha não utiliza para trabalhar e já enfrentou uma experiência ruim quando estava à frente de um restaurante na Espanha: "Foi horrível, horrível. Não combina. Comecei a entrar numas, achava que não estava fazendo direito. Nunca mais eu fiz isso. Mas no final de semana eu dou uma boa relaxada, me recompõe".





"Seria uma coisa muito deliciosa, um sorvete com esse aroma refrescante, limão com cannabis [produzir uma receita] (...) Não estou acompanhando [a discussão sobre a descriminalização], mas sei que damos um passo pra frente e outros dez pra trás (...) Nos demos conta nos últimos anos de quão conservadora é a nossa sociedade", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko