Reprodução O modelo revelou se irá ou não ao show da ex-namorada

No dia 4 de maio, Madonna fará um show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Após o anúncio, internautas relembraram o romance que ela viveu com Jesus Luz entre 2008 e 2010. O músico esteve ao lado da artista em diversos momentos e ficou animado em saber que ela retornaria ao Brasil.

"Fiquei muito feliz. A Madonna reflete uma parte muito importante da minha história. Sou muito grato por tudo o que eu vivi com ela", contou a revista Quem.

"Ela estar voltando para o Rio de Janeiro, com certeza, vai ser um presente para o Brasil, para a cidade do Rio de Janeiro, que está tão sofrida, precisando tanto de um respiro (...) Se eu não tiver nenhum compromisso profissional, com certeza, eu vou estar lá na frente, assistindo ela com o maior carinho", acrescentou.





"Minha esposa é superfã, lida com as brincadeiras, com os questionamentos que é supernatural, de uma forma sadia desde o início (...) Ela não é minha esposa ainda, mas vai se tornar e tem sido uma fase muito especial na minha vida, principalmente por ter a Camila [Ferrer Stroligo] meu lado", explicou.

Em 2008, Madonna e Jesus Luz se conheceram durante uma sessão de fotos picantes da cantora no Rio de Janeiro para a W Magazine. Após o trabalho, a cantora teria sido flagrado aos beijos com o modelo e logo engataram um romance, que durou cerca de dois anos.

*Texto de Júlia Wasko

