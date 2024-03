Reprodução/Instagram O reality show da Record já tem data de estreia definida

A Record bateu o martelo e definiu a estreia da segunda temporada de A Grande Conquista. Rachel Sheherazade estará no comando do reality show no lugar de Mariana Rios a partir do dia 22 de abril.

As informações foram publicadas em primeira mão pelo colunista Flávio Ricco, do portal R7. No mesmo dia, a novela Reis volta à programação da emissora de Edir Macedo para a exibição de sua 10ª fase, chamada de A Decadência. Com isso, a empresa deve aproveitar o retorno da trama para impulsionar a estreia da nova edição do reality show.

A ex-apresentadora do SBT ganhou espaço na Record após ser expulsa de A Fazenda 15. Rachel Sheherazade conquistou o favoritismo do público, mas precisou deixar o confinamento ao agredir Jenny Miranda.





O episódio piloto de A Grande Conquista já foi gravado pela mesma, que se saiu bem e agradou aos produtores. Nesta edição, serão cem participantes no total. Já Maria Rios, que deixou o comando da atração, poderá assumir um projeto baseado em Flirty Dancing, reality de dança britânico, com previsão de estreia para o segundo semestre ainda neste ano.

*Texto de Júlia Wasko

