Reprodução Os artistas já se submeteram ao procedimento estético íntimo

Na última terça-feira (12), Esdras de Souza, marido de Gretchen realizou o famoso "aumento peniano". O músico não foi a primeira celebridade brasileira que se submeteu à harmonização íntima. E a coluna te conta agora todos os detalhes de outras artistas que também cederam à transformação.



Nesta semana, Esdras de Souza comemorou mais um procedimento estético para sua lista. O artista já realizou lipo HD, transplante capilar e harmonização facial, mas desta vez investiu em algo mais íntimo.

O saxofonista comemorou a nova técnica ao lado da esposa: "Pensa numa felicidade". "Para você cuidar da sua autoestima, você homem que está esquecendo dessa parte. Nós mulheres, temos estética para todos os lados, mas e os homens? E eu amei saber [da harmonização íntima]", disse a ex-Fazenda.









No dia 6 de março, Kid Bengala também realizou uma harmonização íntima. O ex-ator pornô, de 69 anos, realizou o procedimento que consiste na aplicação de ácido hialurônico para aumentar a circunferência do órgão genital.

Vale lembrar que seu membro mede em torno de 33 cm, um dos maiores do mundo. "Você que quer deixar o seu negócio mais grosso. Ele é o cara. Agora vocês estão curiosos também: 'Kid, mas você quer mais?'. Olha, a gente é grande, mas tá sempre querendo mais um pouquinho. Por isso que eu tô aqui", disparou.





Em julho de 2023, Wagner Santiago realizou um procedimento para aumentar o pênis. O ex-BBB compartilhou os detalhes em suas redes sociais: "Esse método harmoniza a região da genitália masculina, e procurar o médico é um autocuidado. Por que não vestir uma roupa e se sentir confortável, feliz ali com o volume, poder ir para uma academia, praia, uma piscina sem precisar se esconder, passar vergonha", explicou ao programa A Tarde É Sua.

Seis meses depois, ele surpreendeu seus seguidores ao fazer um "upgrade" dos órgãos genitais. De acordo com o biomédico Vitor Mello, o ex-participante do reality show da Globo optou por realizar novamente para "engrossar e elevar ainda mais". "Após a primeira aplicação, o pênis ficou ainda mais bonito, as veias marcadas, as cores destacadas. Ficou tudo muito bonito de ser ver e de usar", admitiu o modelo.

Reprodução Os artistas já se submeteram ao procedimento estético íntimo





Em julho de 2021, Tiago Piquilo, da dupla com Hugo, realizou a cirurgia de aumento peniano. Com a repercussão, o cantor e ex-participante de A Fazenda ainda admitiu que seu relacionamento com Tânia Mara chegou ao fim por conta da cirurgia.

"Eu não disse o que, de fato, fiz! Trabalhei tamanho? Trabalhei espessura? Ou outras coisas estéticas? Eu não disse nada sobre isso. Falei sobre o trabalho do Dr. Claudio. Mas tem muita gente que acha que sabe. Deixa o povo pensar o que quiser. Mas o interessante disso é que é esteticamente é possível fazer", disse ele ao Portal iG na época.

Em 2021, Jorge Kajuru também revelou que passou por uma intervenção no pênis para implantar uma prótese que aumentou o órgão genital. O jornalista esportivo optou por fazer o procedimento por questões de saúde após contrair uma bactéria que se instalou em sua próstata.

*Texto de Júlia Wasko



Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko