Reprodução O apresentador foi contratado pela emissora para assumir um novo projeto

Wagner Montes Filho, mais conhecido como Waguinho, acertou com a Band Rio para assumir um novo telejornal. Em janeiro deste ano, ele saiu da Record, onde trabalhou por três anos e meio como âncora do RJ no Ar.

"Estou muito feliz, eu estou muito empolgado e me sentindo honrado em fazer parte dessa família agora de forma oficial, porque a minha relação com a Band é muito antiga e também de muita gratidão, porque a primeira vez que eu pisei num estúdio de TV foi na Band Rio, sob o comando do Rodolfo Schneider, onde ele me deu a oportunidade de gravar alguns pilotos, ali despertando em mim essa paixão pela TV", admitiu ao site NaTelinha.

"Hoje, retorno à emissora como contratado da casa, aceitando um convite do André Marini, que é uma pessoa que eu admiro e respeito demais. Ele vem fazendo um trabalho incrível como diretor-geral da Band Rio. Assim como devo muita gratidão, também estou muito empolgado para trabalhar com Márcio Mele diretor de jornalismo, e Roberto Oliveira, diretor comercial. Não tenho dúvida de que se trata de um casamento perfeito, e que vou dar o meu melhor para fazer jus à confiança desse time incrível. Estou ansioso para trabalhar", esclareceu.





"Eu sou fã de muitos colegas que trabalham na casa que é GV (Getúlio Vargas), JP (João Paulo Vergueiro) e a Yasmin Bachour. É o começo de uma linda história. Uma coisa eu prometo: estamos preparando algo muito especial. Eu vou voltar a passar a informação com aquele toque de leveza que o nosso povo precisa. Resumindo: estou de volta, bebê (...) É uma paixão herdada através dos meus pais e também pelo respeito por essa casa. Meu pai tem o respeito e carinho muito grande pela Band", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

