Após Ana Hickmann confirmar seu relacionamento com Edu Guedes, seu ex-marido Alexandre Correa conseguiu ultrapassar sua meta de R$ 8 mil em uma vaquinha online. O empresário iniciou a campanha há duas semanas e até o começo da tarde desta quarta-feira (13), já ultrapassava R$ 13 mil graças a 291 apoiadores.



Antes da oficialização do namoro entre os apresentadores, Alexandre Correa não havia conseguido atingir nem mesmo a marca de R$ 600. Em poucas horas, conquistou um ganho de mais de 1.800%.

No site destinado para as doações, Alexandre Correa se enquadra na área de saúde/tratamentos. Além disso, a descrição da vaquinha explica os motivos para que os apoiadores o ajudem.





"Esta vaquinha foi criada para ajudar o Alexandre Correa a refazer sua vida depois do duro golpe que levou da ex-esposa. O dinheiro arrecadado está sendo usado para custear seu tratamento de saúde que exige muitos cuidados específicos todo dia, inclusive alimentação, e também os gastos processuais na Justiça para se defender das falsas acusações que tem sofrido, junto com calúnias que visam destruir sua reputação. 100% da quantia arrecadada será enviada ao Alexandre. Vaquinha criada com autorização do advogado", escreveu.

