Reprodução/Instagram Lucas Buda ainda é casado com Camila Moura e pode ter acesso a cachê de publis de sua mulher





Camila Moura tem faturado altíssimo nas redes sociais com campanhas publicitárias desde que tomou para si o título de mulher traída, há pouco mais de uma semana, desde que Lucas Henrique, o Buda, passou a flertar com Giovanna Pitel dentro do BBB 24. Embora a professora tenha decretado publicamente o fim de seu casamento com o participante do reality show da Globo, todo o dinheiro que tem faturado às custas da imagem de seu marido.







Pelas estimativas do mercado, Camila tem ganhado muito dinheiro. E ela não diz "não" a ninguém que a procura. Ela já divulgou desde marcas e produtos de empresas que patrocinam o BBB 24, e desceu o nível da publicidade digital com publicações sobre jogos de azar e páginas de fofocas que pedem divulgação constante a subcelebridades do tipo Solange Bezerra, mãe de Deolane Bezerra.

Na parte "premium" dos anunciantes que já fecharam com Camila estão três patrocinadores do BBB 24: Downy, Rexona e Esportes da Sorte. Com a casa de apostas, fontes da coluna relataram que ela faturou R$ 80 mil ao divulgar os jogos de azar que a empresa oferece em seu catálogo. E o colunista Leo Dias informou que o preço de mercado do perfil da ex de Buda chega a R$ 100 mil para uma campanha.

Posto isso, a coluna consultou a advogada Halyne Marques para entender se esse dinheiro todo ficará exclusivamente com Camila, ou se Buda poderá usufruir de todos os lucros que a professora tem obtido desde que se tornou um fenômeno no digital. De acordo com a profissional, o participante do reality tem direito aos valores obtidos com as publicidades.





"A regra que temos na lei é a do artigo 1.659 do Código Civil, inciso VI, que excluem-se da comunhão os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Vamos traduzir: segundo os tribunais esse inciso deve ser interpretado de forma que os salários percebidos durante a vigência do matrimônio se comunicam, e eles formam o patrimônio comum do casal, e tal dinâmica só não ocorre após o término da sociedade conjugal. Essa seria a inteligência do dispositivo", inicia a advogada.



"Às vezes, a lei não é clara e faz com que haja diversas traduções, mas nesse caso é pacifico que os proventos recebidos durante a vigência do casamento, fazem parte do patrimônio comum do casal", completa Halyne Marques.

Embora Camila esteja declarando que seu casamento chegou ao fim, ela e Buda ainda não assinaram o divórcio. E os valores obtidos com as publicidades, feitas em cima da imagem do marido, ainda fazem parte da construção do patrimônio do casal.

"Ponto importante a ser lembrado aqui é que normalmente publicidade é feita mediante um contrato, e o valores são recebidos entre 15 e 30 dias após a publicação do conteúdo --que também é o tempo médio deles acertarem os detalhes do possível divórcio assim que ele deixar o reality. Então, se ela faturou R$ 100 mil com publicidade, R$ 50 mil é do futuro ex-BBB Lucas Buda", analisou a advogada.

Outro ponto que Halyne constata é que esse cenário é passível de uma ampla discussão jurídica, e que o veredicto será dado apenas pelo juiz caso a situação se torne um problema no processo de divórcio, mas que Lucas tem amparo legal para requisitar 50% destes valores obtidos por Camila às custas de sua imagem com as publicidades que vem fazendo em seus perfis na internet.