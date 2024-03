Reprodução/Globo/Paulo Belote O participante foi surpreendido com seus pés na plataforma de conteúdo adulto

Em seu Instagram, Nizam Hayek revelou aos seguidores que descobriu uma página com imagens de seus pés em um site de conteúdo adulto e fetiches. O ex-participante do BBB 24 reagiu às fotos e mostrou sua surpresa com a situação inusitada.



"Acho que eu preferia ficar sem saber (...) Por que eu fui procurar? Uma vez que você vê não dá para 'desver', né? Eu não vou ver isso sozinho, me recuso. É cada uma", brincou.

"Sobre a página, não é que eu não gostei, não. Só me surpreendeu, não imaginei que teria uma página dos meus pés (...) É louco. Doideira. Não fiquei incomodado, não, muito pelo contrário", esclareceu.





Enquanto ainda estava confinado no reality show da Globo, os pés do brother chamaram a atenção de Fernanda Bande. A sister ficou espantada com o tamanho do membro: "Reza a lenda que se o segundo dedo é maior, a mulher que manda!".

Fernanda analisa os pés de Nizam, que tem 1,96 m.



Fernanda: "Reza a lenda que se o segundo dedo é maior, a mulher que manda!"



Nazim: "Eu mando!"



Fernanda: "Você meu ovo! A mulher que manda!" #BBB24 pic.twitter.com/jhXcXxPxyb — Antenados #BBB24 (@canalantenados) January 9, 2024





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko