Reprodução/Instagram O neurocirurgião participará da atração da emissora de Silvio Santos

Fernando Gomes ganhou mais uma chance na TV. Após passar pela Globo, TV Gazeta, Band e CNN Brasil, ele foi escalado pelo SBT para a estreia do Chega Mais, nesta segunda-feira (11). O neurocirurgião ganhou projeção depois de se tornar membro fixo do Encontro, nos tempos em que tinha Fátima Bernardes no comando, e ganhou o apelido de "médico gato".





Na época, inclusive, houve especulação de que ele e Fátima tiveram um affair, fato que os dois nunca confirmaram. Fernando atuou no matinal da Globo entre 2013 e 2019, e só deixou o programa após receber um convite da Band para integrar o elenco do Aqui na Band, que durou pouco mais de um ano e acabou extinto da grade.

Em 2020, assim que perdeu o contrato com a emissora da família Saad, ele conseguiu emplacar um programa fixo na CNN Brasil, que nasceu como um quadro dentro do CNN Novo Dia, em 2020, quando a pandemia de Covid-19 começou a assolar o Brasil.





Todas as semanas ele trazia informações atualizadas do campo médico sobre a doença, prevenção e riscos. Com o passar do tempo e o arrefecimento das ondas de transmissão, passou a abordar outros temas.

Ele acabou dispensado do canal de notícias em junho de 2022, quando a CNN iniciou sua reestrututação, demitindo uma enorme quantidade de apresentadores e profissionais que atuavam nos bastidores.

Hoje, na estreia do Chega Mais, ele esteve ao lado de Regina Volpato, Michelle Barros e Paulo Mathias para falar da saúde de Carlos Alberto de Nóbrega, que também participou do matinal. Recentemente, o apresentador de A Praça É Nossa passou por algumas cirurgias na cabeça, em decorrência de um forte tombo.