Reprodução/Instagram Paulo Mathias, Michelle Barros e Regina Volpato comandam o Chega Mais





O tão esperado Chega Mais estreia nesta segunda-feira (11) no SBT, sob o comando de Regina Volpato, Michelle Barros e Paulo Mathias. E por uma recomendação superior, a nova revista eletrônica terá como "arma secreta" o coach evangélico Deive Leonardo. As fichas da alta cúpula acreditam que o influencer religioso tem forças para incomodar Patrícia Poeta e Ana Maria Braga na Globo.







A coluna apurou que a responsável por sugerir Deive para a estreia do matinal foi Daniela Beyruti, atual presidente da emissora. Ela é admiradora do trabalho do coach e pediu que a direção do novo programa fosse atrás dele para estar no primeiro episódio da atração.

Deive é de fato um fenômeno no circuito evangélico e atrai multidões por onde passa. Ele acumula quase 16 milhões de seguidores no Instagram, e tem como admiradores diversas figuras relevantes da mídia, como Gkay, Luan Santana, Whindersson Nunes, Gabriel Medina e Neymar. Além, é claro, da chefona do SBT e suas irmãs, Patrícia e Rebeca Abravanel.

Reprodução/Instagram Deive Leonardo estará no Chega Mais

Na TV aberta, no entanto, Deive não é uma figura muito popular. E isso preocupou a equipe do Chega Mais quando a presidente do SBT pediu que o coach fosse a atração de estreia do matinal, justamente pelo fato dele ser uma personalidade nichada. Mas a ordem foi cumprida e o youtuber topou o convite. Sua assessoria de imprensa nos confirmou que ele estará presente nesta segunda-feira no programa.



A produção tem usado como referência o programa Encontro, que recebeu diversos cantores gospel no período de exibição da novela Vai Na Fé. Os artistas participavam do matinal, cantavam seus louvores mais badalados e ainda ajudavam a manter os bons índices de audiência.



Como Deive tem números impressionantes no digital, seus eventos de pregações vivem lotados e o especial de fim de ano que lançou na Netflix em 2023 teve boa audiência e repercussão, a expectativa é que a "ação divina" ajude o Chega Mais a usufruir de uma boa parcela deste fenômeno.

A equipe do Chega Mais tem buscado nomes fortes e relevantes da área artística para passarem pelo programa, sobretudo na primeira semana, com a intenção de causar um forte impacto na audiência. O viés religioso que dará o tom no episódio de estreia, no entanto, não será recorrente --a menos que a audiência responda de maneira positiva.

Além do coach, o elenco principal do SBT marcará presença na estreia do matinal. Eliana, Celso Portiolli, Ratinho, Carlos Alberto de Nóbrega e Patrícia Abravanel darão as caras por lá. E a modelo e apresentadora Gianne Albertoni também fará uma participação.