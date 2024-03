Reprodução/Twitter O ex-BBB criou um perfil na plataforma de conteúdo adulto

Alan Passos participou do BBB 5 e engatou um romance com Grazi Massafera dentro e fora do confinamento do reality show da Globo. O modelo e jogador de futebol americano apostou em expandir sua carreira profissional e criou um perfil em duas plataformas de conteúdo adulto.



Em suas redes sociais, o ex-BBB divulgou o link de seu perfil no OnlyFans e Privacy, onde seus assinantes podem ter acesso a vídeos e fotos. A mensalidade da primeira plataforma é de US$ 14,99, aproximadamente, cerca de R$ 74. Já na segunda, os interessados devem desembolsar R$ 59,99 mensalmente.

Somando as duas plataformas, ele acumula 272 publicações, 324 fotos e 73 vídeos. Em seu perfil, se apresenta como "Empresário, Engenheiro, Modelo, Atleta de futebol americano, DJ nas horas vagas e ex-BBB" e ainda aceita sugestão de conteúdos de seus seguidores.





Além de Alan Passos, outros ex-participantes da casa mais vigiada do Brasil também embarcaram na onda dos conteúdos adultos. Alguns exemplos são Francine Piaia (BBB 9), Clara Aguilar (BBB 14), Wagner Santiago (BBB 16), Lucas Gallina (BBB 20), Lumena Aleluia (BBB 21), Maria (BBB 22) e Key Alves (BBB 23).

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko