Reprodução A jovem se suicidou após ser vítima de linchamento virtual





ATENÇÃO: Este texto contém informações sensíveis, que podem gerar gatilhos para pessoas com pré-disposição a depressão ou pensamentos suicidas. Se você estiver nessas condições, encerre a leitura a partir de agora e entre em contato com o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia pelo telefone 188.





As páginas de fofoca administradas pela Mynd foram duramente criticadas nas redes sociais por compartilharem informações sem apuração e checagem. Diversos boatos foram noticiados como se fossem verdades sem haver a menor checagem. Um caso emblemático foi o de Jéssica Canedo, que tirou a própria vida após ser vítima de fake news e linchamento virtual envolvendo um suposto affair com Whindersson Nunes. A jovem despertou questionamentos sobre o profissionalismo e veracidade dessas páginas, e com todo esse escândalo e crise na publicidade, a empresa contratou um diretor de Jornalismo para analisar os conteúdos que vão a público.

A Mynd se preocupou com a repercussão do caso e passou a monitorar os perfis que pertencem à Banca Digital, seu braço na administração de páginass de fofocas, visando melhorar a qualidade do conteúdo e evitar a publicação de notícias falsas, como a de Jéssica Canedo.

Ainda que a Polícia tenha confirmado que a jovem foi a autora das mensagens , esses perfis compartilharam a notícia sem ao menos confirmar com Whindersson Nunes ou com a própria Jéssica --ou qualquer outro envolvido-- sobre a veracidade dos fatos.





A Banca Digital, responsável por administrar grandes perfis de fofocas como Fuxiquei, Fofoquei, Gina Indelicada e Alfinetei, anunciou a contratação de dois líderes para profissionalizar sua equipe.

A empresa contratou Alberto Pereira Jr. como head de jornalismo, música e parcerias. Jornalista, diretor e roteirista, e Davi Vosk, como head de inovação e novos formatos. Os dois estarão ao lado de Peter de Albuquerque, anunciado anteriormente como COO.

Reprodução/Marcus Steimeyer Os dois foram contrataos pela empresa após o escândalo









*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko