Divulgação O cantor contou mais detalhes de sua carreira profissional

Israel Novaes lançou sua grande aposta para 2024 com o single Quem Disse, ao lado de Tierry. O cantor escreveu sua primeira música aos 16 anos e, após quase duas décadas, tem colhido os frutos de um grande sucesso na carreira artística. À coluna, o artista abriu o coração e contou mais detalhes da dificuldade que enfrentou ao longo desses anos.





Em apenas cinco dias após o lançamento, o videocplie de Quem Disse já alcançou mais de 400 mil visualizações no YouTube e mais de 100 mil reproduções no Spotify. Ele, que ficou conhecido como "O Cara do Arrocha", lançou diversos hits, como Vem Ni Mim Dodge Ram, Vó, Tô Estourado e Você Merece Cachê.



Em Breves, no Pará, reconheceu seu dom artístico desde pequeno. Ao se mudar para Goiânia, sua cidade natal, conseguiu ampliar ainda mais seus horizontes e se fixou como sertanejo. Na mesma época, estava cursando Direito e compartilhava sua paixão pela música com os amigos, realizando apresentações em eventos universitários. Entretanto, Israel Novaes não conseguiu conciliar as duas carreiras e se entregou por completa à música.







"Na verdade não foi possível conciliar, muitas viagens para shows e compromissos de carreira me tomou o tempo e chegou um momento que precisei escolher; uma escolha difícil, mas a música falou mais alto", admitiu.

"Vem por aí outras parcerias com amigos que são grandes nomes da música nacional e que dividimos histórias no começo de carreiro (...) O maior desafio sempre é o próximo, nesse momento é se manter renovado musicalmente em um momento em que a música é tão passageira", contou sobre novos projetos.



Em relação aos 17 anos de carreira musical, o artista contou que o que mais mudou ao longo dos anos foram suas responsabilidades e pretensões.



"O amor pela música sempre se sobressai as dificuldades que é levá-la adiante, mas antes não havia expectativas, tudo era mais leve e sempre pretensões, hoje há uma cobrança, que na medida certa é saudável, contudo saber dosar é a maior dificuldade do artista, porque nem sempre o sucesso visto para o grande mercado significa um sucesso pessoal", concluiu.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko