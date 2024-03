Reprodução O sertanejo teve sua cirurgia de transplante de rim adiada

O sertanejo Chrystian estava internado desde o dia 22 de fevereiro para realizar um transplante de rim, mas foi informado que a cirurgia foi adiada para o fim do ano. O motivo? Durante os exames pré-operatórios, foi constatada a necessidade de realizar um cateterismo.



Com isso, o cantor precisou colocar dois stents e tentará retomar sua agenda profissional enquanto aguarda o retorno. Ele tem um rim policístico e o procedimento será feito por uma laparoscopia, técnica que realiza pequenas incisões e utiliza uma câmera.

Nesta segunda-feira (1°), Chrystian atualizou seu estado de saúde em seu Instagram: Então, estou passando aqui para deixar todo mundo, os meus fãs, os meus amigos e os contratantes tranquilos. Porque eu estou me sentindo muito bem".





"A cirurgia que eu ia fazer dia 11 agora foi adiada pro final do ano, por causa que... Eu tive que pôr dois stents no coração e tal. Então essa coisa toda, esse trâmite de tratamento para fazer a cirurgia vai até o final do ano. Então, por conta deste tratamento não posso fazer agora a cirurgia", acrescentou.

"Mas podem ficar tranquilos que eu estou me sentindo muito melhor do que eu estava, em questão de saúde e alegria e felicidade. Deus é bom o tempo inteiro e eu estou me sentindo muito bem (...) Quero de qualquer maneira cumprir as agendas de shows e compromissos e tal. Podem ficar tranquilos que estou me sentindo muito bem, graças a Deus, com a proteção divina e da minha amada (...) É uma prova de amor que eu tô recebendo muito grande da Key. E vai dar tudo certo! Sempre dá, já deu tudo certo!", disse.

"Quando eu estava fazendo a consulta com o médico, que ele falou que eu ia fazer o transplante e tal, ela imediatamente falou assim: 'Eu sou compatível com ele'. O médico encostou na cadeira e falou: 'Como é que você sabe?'. E ela falou: 'Eu sei. Eu sempre sei de mim e dele'. Então ela vai ser a doadora do rim", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko